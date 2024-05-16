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MLB／給他一個勝投！哈波喊話率費城人保住蘇亞雷斯不敗金身

聯合新聞網／ 綜合報導
費城人明星強打哈波今天敲出本季第10轟。 法新社
費城人明星強打哈波今天敲出本季第10轟。 法新社

費城人隊左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）堪稱球隊開季最大驚奇，今天他先發對戰大都會隊雖然表現不若前幾場亮眼，但在打線打爆大都會的火力援護下，順利進帳本季第8勝，本季他尚未嘗過敗投滋味，穩居聯盟勝投王。

蘇亞雷斯在本季第一場先發5局失3分後，近期已經連續7場比賽投出優質先發，直到今天才終止，今天費城球場下著寒冷的大雨，蘇亞雷斯投起來格外辛苦，但他還是用82球撐完5局，被敲出4支安打，另外投出3次三振，由於兩次掉分起因都是隊友失誤，失2分皆非自責分，賽後防禦率下修至1.37。

蘇牙雷斯退場前球隊還以1分落後，但在5局下半費城人打線甦醒，史瓦伯（Kyle Schwarber）滿壘時選到四壞球保送送回追平分，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）再補上超前安打，費城人這局一口氣攻下4分反差，接下來兩個半局再添5分，就此奠定勝基。

首局敲出陽春砲的強打哈波（Bryce Harper）在5局下半開始前，向休息室喊話：「讓我們給他一個勝投吧！」打線也確實義氣相挺，哈波在第5局也貢獻了2分打點的二壘安打，用行動完成了承諾，「顯然，我們知道他現在正在做什麼，所以你只想和隊友盡可能打出最好的棒球。」

蘇亞雷斯1.37的防禦率是隊史先發投手開季前9場最佳，近期已連掃8連勝，在這期間他防禦率為1.00，飆出51次三振，僅保送9名打者，是歷史上第7位有此創舉的投手，「這對我來說不是個完美的夜晚，也不是場精彩的比賽，但重要的是我們贏下了球賽。」

費城人

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