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MLB／官網列開季7大驚奇 點名竟然還能再進化的打者翔平

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊大谷翔平本季專職打者，表現更加進化。 路透
道奇隊大谷翔平本季專職打者，表現更加進化。 路透

日本巨星大谷翔平本季轉戰道奇隊，休賽季進行手肘手術的他本季只以打者身分出賽，但「一刀流」的他表現再創驚奇，多項數據都統霸全聯盟，被大聯盟官網評比為開季7大驚奇之一。

今年大聯盟賽季剛經過4分之1，大聯盟官網記者雷奇（Will Leitch）也撰文點評本季至今的7大驚奇，上季才剛拿下近3年第2座MVP的大谷翔平赫然入列，雷奇在文章中提到：「我們都知道大谷今年不會投球，但這依舊不減大家對他身披道奇球衣登場的期待，他還是那個大谷翔平，但我們確實有理由擔心TJ手術多少會影響到今年的表現，對嗎？」

然而，本季只能在打擊區登場的大谷翔平粉碎了所有外界的擔憂，他正打出生涯最好的進攻賽季，目前打擊率是聯盟最高的3成64，同時長打率、攻擊指數、壘打數皆領跑所有大聯盟打者。

在累積數據方面，大谷的64支安打、16支二壘安打都是聯盟第一，12支全壘打並列國聯首位，與此同時還跑出9次盜壘，表現相當全能，照這個進度下去，有機會打出「40轟+30盜」瘋狂成績單，本季大谷擔任全職指定打擊，無法在守備端提供貢獻，即便如此他的WAR值還是高達2.8，在全聯盟排名第3，僅輸給隊友貝茲（Mookie Betts）及皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.）。

雷奇寫道：「當你觀看大谷的比賽，你會覺得他無法再做更多來讓你驚訝，然後他做到了。」

除了表現更上一層樓的大谷翔平，雷奇文章中列出的其餘7大驚奇還包括了群雄並起的國聯中區、少了王牌柯爾（Gerrit Cole）表現卻超乎期待的洋基隊、成績墜入谷底的太空人隊、休賽季看似進入重組的釀酒人成績不退反進、本季最強投手有黑馬人選，以及陷入低潮的新秀打者們。

大谷翔平 手術 道奇

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