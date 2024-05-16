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MLB／大谷翔平連3場保底雙安 吞2K不滿好球帶變搖頭娃娃

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇隊明天將在主場舉辦大谷翔平的搖頭娃娃日，不過大谷今天已經因為不滿主審判決遭三振瘋狂搖頭！ 路透
道奇隊明天將在主場舉辦大谷翔平的搖頭娃娃日，不過大谷今天已經因為不滿主審判決遭三振瘋狂搖頭！ 路透

道奇隊明天將在主場舉辦大谷翔平的搖頭娃娃日，不過大谷今天已經瘋狂搖頭，雖然敲出雙安，但吞下2次三振都面露無奈，對主審海一般的好球帶用肢體動作無聲抗議，道奇隊最終以1：4不敵巨人隊，中止2連勝。

大谷翔平今天首打席選到四壞保送，道奇隊也一度形成滿壘，但沒能得分，3局上的第2打席，大谷翔平在2好1壞下放過一顆低角度的橫掃球，大聯盟官網顯示並未進入好球帶，但當下主審判定好球，大谷遭到三振無奈搖頭離開。

5局上大谷翔平敲出安打，不過7局上又是在2好1壞下，放掉一顆外角速球，結果又遭到三振，官網顯示依舊不在好球帶，大谷翔平先是伸手比了一下外角位置，隨後只能轉頭離開，再次搖了搖頭。

9局上大谷翔平在2出局、一壘有人時敲出安打，然而道奇隊未能追加分數，僅靠8局上孟西（Max Muncy）高飛犧牲打破蛋；赫南德茲（Elieser Hernandez）本季初登板6局失3分的優質先發吞敗。

巨人雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）3局下就轟出2分砲，6局下拉莫斯（Heliot Ramos）、8局下馬托斯（Luis Matos）的適時安打各有1分打點；韋伯（Logan Webb）先發6局無失分拿下本季第4敗。

大谷翔平總計4打數2安打，打擊率仍維持在3成64的高檔，連3場對巨人隊都有單場雙安以上演出，也罕見在場上表露不滿情緒。

此戰主審溫德斯泰特（Hunter Wendelstedt）日前才爆出爭議，4月23日洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）遭驅逐出場，原因是溫德斯泰特聽到球迷謾罵聲，誤以為是布總，將他驅逐出場。

大谷翔平 道奇

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