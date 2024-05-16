MLB／主場遭洛磯橫掃滿場狂噓 教士主帥不急：天還沒塌下來

今天教士隊續戰近期收下6連勝的洛磯隊，先發投手金恩（Michael King）慘遭洛磯打線暴打狂丟6分，加上打線無法突破聯盟墊底的洛磯投手群，最終就以0：8敗下陣來，自2013年後首度在主場被洛磯清盤，就連主場球迷都看不下去狂噓。

上一場比賽狂飆11K、和道奇隊王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow）上演「神仙對決」的金恩，今天降落凡間、先發5.1局被敲出8支安打，投出2次保送，共失掉6分；反觀洛磯先發岡博（Austin Gomber）先發6局僅被敲出2支零星安打無失分，收下本季首勝。

洛磯距離分區倒數第2的巨人隊還有3.5場勝差，但7連勝是聯盟現今最長，期間接連橫掃了遊騎兵和教士。洛磯本季團隊防禦率高達5.03是聯盟最差，但對手教士在這個系列賽卻從沒有領先過，滿場球迷也不留情面的給自家球員噓聲。

金恩說：「如果我們打得爛，這就是我們應得的。」波賈茲（Xander Bogaerts）則說：「每個人都不喜歡噓聲，我們得表現更好......洛磯最近狠狠踹了我們一腳，這幾天過得很艱難。」

不過教士主帥席爾特（Mike Shildt）看得卻很開，他提到教士並非輸在自己身上，無須過度放大，「我可以告訴你，天還沒有塌下來......輸球後所有的挫折感都是真實的，我能明白，但我也很欣賞球隊在各方面都往好的方向發展，投球跟打擊必須要整合起來才能贏更多球。」

教士此前4個系列賽都贏球，對手分別為紅人、響尾蛇、小熊、道奇，這些球隊季前都被認為是季後賽級球隊，但在吞下3連敗後，教士勝率已經低於5成，目前雖然位居分區第2，但距離龍頭道奇有7.5場勝差，與墊底的洛磯勝差甚至比和道奇之間的勝差還要少。