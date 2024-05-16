MLB／洋基賈吉4支4全是長打 雙城外野手記錯出局數白送1分
開季表現低迷的洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）近期球棒加溫，今天面對雙城隊全場4打數4安打，且全部都是長打，加上先發投手史卓曼（Marcus Stroman）6局無失分的好表現，聯手幫助洋基以4：0完封雙城，收下3連勝。
雙城推出強投羅培茲（Pablo Lopez）先發，不過賈吉1上就轟出467英尺的超大號陽春砲，這是他本季第11轟，並列大聯盟第6。
2上洋基1出局攻佔滿壘，沃爾普（Anthony Volpe）擊出平飛球，雙城外野手卡斯楚（Willie Castro）接到球後記錯出局數，往休息室方向走，讓洋基三壘跑者托瑞斯（Gleyber Torres）輕鬆跑回本壘得分。洋基3上和7上再各添1分，加上投手群聯手壓制，以4：0完封雙城。
賈吉後面3個打席都敲出二壘安打，最後一個打席則獲得保送。這是賈吉生涯首次單場3支二壘安打、第2次單場4支長打，打擊率提升到0.255，整體攻擊指數（OPS）達到0.926，即將和索托（Juan Soto）黃金交叉。
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