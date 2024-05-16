MLB／拉契曼再見轟延續金鶯紀錄 藍鳥教頭：他未來會拿MVP

日籍左投菊池雄星開季狀況相當火熱，今天先發出戰金鶯隊大秀K功，雖然僅投4.1局但送出9次三振，讓藍鳥隊在比賽前段能保持領先，不過9局下終結者羅瑪諾（Jordan Romano）砸鍋，遭到狀元捕手拉契曼（Adley Rutschman）敲出再見兩分砲，最終金鶯以3：2帶走勝利。

菊池雄星今天面對首名打者威斯柏格（Jordan Westburg）就被敲出陽春砲，不過後續表現漸入佳境力保不失，菊池今天用球數過高，第5局被拉契曼敲安後被換下場，總計4.1的投球中被敲出6支安打、投出1次保送，另外送出9張老K，局數是本季最低，三振數則是平本季最高。

藍鳥在第3局靠著比切特（Bo Bichette）的二壘安打攻下2分，取得2：1領先，但後續未能再添分數，帶著1分領先進入到最後半局，並推出守護神羅瑪諾，不過他先是被威斯柏格敲安，下一棒的拉契曼大棒一揮，小白球正好過全壘打牆，結束這場比賽。

ADLEY RUTSCHMAN #WALKOFF HOMER! pic.twitter.com/OtmJD5yGLO — MLB (@MLB) 2024年5月15日

拉契曼最近連3場比賽開轟，期間狂掃4發全壘打，也是生涯最長紀錄，過去23場比賽有21場敲安，狀況十分火燙，就連藍鳥主帥史奈德（John Schneider）也忍不住讚道：「他總有一天會拿MVP，他顯然是這支球隊能改變的主因。」

根據數據顯示，拉契曼這發再見全壘打飛行距離僅345英呎，在全大聯盟30座球場只有9座能出牆，幫助金鶯延續105個系列賽沒被橫掃的紀錄，追平聯盟史上第3長，巧合的是，這個紀錄的起點正好是拉契曼被拉上來大聯盟的時間點，「總是有人互相扶持，如果不是我，那就是下一個人，我想這就是我們的信條。」

金鶯隊本季對戰勝率5成以上的球隊拿下14勝5敗，勝率是全聯盟最高，今年金鶯累計12場逆轉勝，其中6場是1分差的比賽，展現十足韌性；值得一提的是，今天金鶯唯一的得分是「首局首打席全壘打」跟「再見全壘打」，是1983年費城人隊後首次。