快訊

Toyz今發監執行先住「3人小房」 台中監獄第一餐菜色曝光！

「領頭羊」跛了 北市豪宅5年漲6.9%、新北僅8%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／「近年最黏」布蘭柯抹外部物質 收10場禁賽不上訴

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
被抓到使用外部物質的太空人投手布蘭科，今天收到10場禁賽及罰款處分，他表示不會上訴。 美聯社
被抓到使用外部物質的太空人投手布蘭科，今天收到10場禁賽及罰款處分，他表示不會上訴。 美聯社

太空人隊先發投手布蘭柯（Ronel Blanco）昨天投到一半，被抓到使用外部物質「黏黏的」，不僅遭到驅逐出場，今天也收到10場禁賽及罰款處分，布蘭柯不會上訴。

太空人總管布朗（Dana Brown）指出，布蘭柯與所屬經紀人曾一度考慮上訴避免禁賽，但最終決定「向前看」，只希望能夠盡早回到球場。

布蘭柯昨天是在第4局要登板前，被裁判發現手套中有黏性物質，雖不確定成分但已經違規，而手套也被沒收送檢，一壘審巴克斯（Erich Bacchus）表示：「我感覺手套中有東西，我們開始檢查已經有好幾年，那是我在手套中摸過最黏的東西。」

太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）當時坦言手套確實黏黏的，也看到白色粉末，而布蘭柯自己的解釋是，塗在前臂的松香因出汗才滲到手套中，自己不知道非投球手沾有黏性物質是違法。

布蘭柯如今至少會跳過1場先發，他在本季前7場先發拿下4勝0敗，防禦率僅2.23，包含美國時間4月1日時投出一場9局無安打比賽，而由於禁賽人員無法另外補充，太空人隊在未來10天要以25人名單應戰。

延伸閱讀

MLB／大谷翔平打擊數據名列前茅 羅伯茲：道奇讓他水準變高

MLB／太空人右投抹油？ 總教練認了：手套裡有黏性物質

MLB／索托刷新大聯盟新紀錄！洋基洛登繳優質先發退雙城

MLB／「拍賣哥」塞爾7局無失分 勇士隊友讚滑球更勝全盛期

相關新聞

MLB／「近年最黏」布蘭柯抹外部物質 收10場禁賽不上訴

太空人隊先發投手布蘭柯（Ronel Blanco）昨天投到一半，被抓到使用外部物質「黏黏的」，不僅遭到驅逐出場，今天也收...

MLB／大谷翔平打擊數據名列前茅 羅伯茲：道奇讓他水準變高

道奇隊日籍球星大谷翔平今天敲出本季第12轟，目前各項打擊成績都名列前茅，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後直言，道奇讓大谷的水準提升。 大谷翔平4局上逮中文恩（Keaton Win

MLB／太空人右投抹油？ 總教練認了：手套裡有黏性物質

今年曾投出過無安打比賽的太空人隊右投布蘭柯（Ronel Blanco）今天先發出戰運動家隊，沒想到僅投3局就遭到驅逐出場，理由是被抓到手套內沾有外部物質，接下來恐將面對至少10天禁賽，主帥艾斯帕達（J

MLB／洛磯不爛了！康崔爾好投扳倒教士收近5年新高6連勝

戰績排名國聯西區墊底的洛磯隊近期止跌回升，今天在客場強碰教士隊，先發投手康崔爾（Cal Quantrill）繳出6局失1分優質先發，率領洛磯以6：3踢館成功，強勢收下近期6連勝，同時也是2019年後最

MLB／索托刷新大聯盟新紀錄！洋基洛登繳優質先發退雙城

洋基隊與雙城隊今天進行三連戰首戰，洋基左投洛登（Carlos Rodon）繳出6局失1分的優質先發，幫助球隊以5：1贏球，索托（Juan Soto）也刷新一項聯盟新紀錄。 雙城傑弗斯（Ryan

MLB／「拍賣哥」塞爾7局無失分 勇士隊友讚滑球更勝全盛期

7屆明星賽左投塞爾（Chris Sale）本季轉戰勇士隊後大復活，近期更是進入「開無雙」狀態，今天對戰小熊隊再度上演7局無失分亮眼表現，附帶9張國王笑臉，幫助球隊以7：0大勝，塞爾則收下近期5連勝、本

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。