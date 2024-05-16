MLB／「近年最黏」布蘭柯抹外部物質 收10場禁賽不上訴

太空人隊先發投手布蘭柯（Ronel Blanco）昨天投到一半，被抓到使用外部物質「黏黏的」，不僅遭到驅逐出場，今天也收到10場禁賽及罰款處分，布蘭柯不會上訴。

太空人總管布朗（Dana Brown）指出，布蘭柯與所屬經紀人曾一度考慮上訴避免禁賽，但最終決定「向前看」，只希望能夠盡早回到球場。

布蘭柯昨天是在第4局要登板前，被裁判發現手套中有黏性物質，雖不確定成分但已經違規，而手套也被沒收送檢，一壘審巴克斯（Erich Bacchus）表示：「我感覺手套中有東西，我們開始檢查已經有好幾年，那是我在手套中摸過最黏的東西。」

太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）當時坦言手套確實黏黏的，也看到白色粉末，而布蘭柯自己的解釋是，塗在前臂的松香因出汗才滲到手套中，自己不知道非投球手沾有黏性物質是違法。

布蘭柯如今至少會跳過1場先發，他在本季前7場先發拿下4勝0敗，防禦率僅2.23，包含美國時間4月1日時投出一場9局無安打比賽，而由於禁賽人員無法另外補充，太空人隊在未來10天要以25人名單應戰。