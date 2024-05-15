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MLB／太空人右投抹油？ 總教練認了：手套裡有黏性物質

聯合新聞網／ 綜合報導
太空人右投布蘭柯因使用外部物質遭驅逐出場。 美聯社
太空人右投布蘭柯因使用外部物質遭驅逐出場。 美聯社

今年曾投出過無安打比賽的太空人隊右投布蘭柯（Ronel Blanco）今天先發出戰運動家隊，沒想到僅投3局就遭到驅逐出場，理由是被抓到手套內沾有外部物質，接下來恐將面對至少10天禁賽，主帥艾斯帕達（Joe Espada）受訪時坦言，裁判並沒有錯，因為布蘭柯的手套摸起來確實有黏性。

布蘭柯是本季太空人輪值中最倚重的投手，本季前7場先發拿下4勝0敗，防禦率僅2.23，今天先發3局投出4K，敲出4支安打沒有失分，賽後受訪時布蘭柯表示：「他們告訴我，在我的手套裡發現一些有黏性的東西，這就是我不能夠繼續投球的原因。」

布蘭柯也提到，這種黏性物質是塗在前臂的松香，由於出汗才滲到了手套中，布蘭柯坦言自己不知道非投球手沾有黏性物質是違法的，「我看到其他投手也這麼做了，所以我以為這很正常......我跟裁判說，如果你發現我手套有東西，那你應該要連帶檢查我的手，但他沒有這麼做。」

太空人主帥艾斯帕達在事發當下也上投手丘檢查手套，並承認自己有看到手套內有白色粉末，「這很糟糕，因為布蘭柯本來投得很好，我相信我有看到、有摸到他手套裡的黏性物質。」

將布蘭柯驅逐出場的三壘審狄亞茲（Laz Diaz）則指出，每個裁判都有檢查手套，確保彼此想法一致，「布蘭柯必須被趕出場，因為他手套有外部物質，我們還無法確定是什麼，只知道它很黏，黏到手指都被黏住了。」根據大聯盟規定，布蘭柯將被禁賽至少10場，預計會跳過2場先發。

太空人

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