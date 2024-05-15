MLB／大谷翔平打擊數據名列前茅 羅伯茲：道奇讓他水準變高

道奇隊日籍球星大谷翔平今天敲出本季第12轟，目前各項打擊成績都名列前茅，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後直言，道奇讓大谷的水準提升。

大谷翔平4局上逮中文恩（Keaton Winn）一顆偏高滑球，將球敲到右外野形成陽春砲，擊球初速113.4哩（約182.4公里）、飛行距離為446呎（約135.9公尺），球飛到看台最後方，可惜沒能掉進麥考維灣（McCovey Cove），成為巨人球場特有的「噴濺全壘打（Splash hit）」。

SHOHEI OHTANI 446 FEET MY GOODNESSpic.twitter.com/4ij23l9O7b — Codify (@CodifyBaseball) 2024年5月15日

大谷受訪時坦言很可惜，「打出去瞬間，我有想過是否會飛進海灣，但沒有，有點可惜。如果下次還有機會，我會努力的。」大谷也大讚巨人球場很漂亮，他很喜歡。

大谷翔平目前12轟並列大聯盟第2，二壘安打16支並列第1，61安、打擊率0.361、整體攻擊指數（OPS）1.107都獨居第1。

對此羅伯茲直言：「我認為他長期以來都渴望，且想要為贏家打球，我不是要貶低天使，但我認為我們做到了。他也看見了，我認為這提高他的比賽水準，他在每天和每次打席都保持專注，你們就可看見他能做到什麼。」