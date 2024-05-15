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MLB／洛磯不爛了！康崔爾好投扳倒教士收近5年新高6連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
洛磯先發康崔爾今天繳出6局優質先發，幫助球隊收下6連勝。 路透
洛磯先發康崔爾今天繳出6局優質先發，幫助球隊收下6連勝。 路透

戰績排名國聯西區墊底的洛磯隊近期止跌回升，今天在客場強碰教士隊，先發投手康崔爾（Cal Quantrill）繳出6局失1分優質先發，率領洛磯以6：3踢館成功，強勢收下近期6連勝，同時也是2019年後最長紀錄。

洛磯本季戰績依舊不振，目前在國聯戰績只贏過馬林魚隊，放眼全聯盟也是倒數第3，然而球隊近況有回暖跡象，今天面對教士王牌希斯（Dylan Cease），洛磯第4局靠著麥馬翰（Ryan McMahon）陽春砲先馳得點，第6局再打了整整一輪灌進4分，成功打退了希斯，也奠定比賽勝基。

洛磯先發投手康崔爾今天先發前6局沒有掉分，第7局續投對普羅法（Jurickson Profar）投出保送後被換下場，牛棚接手後讓壘上的這分跑回來，不過仍瑕不掩瑜，「我看到一個競爭者，我看到一個球員為他的球隊贏下比賽，這是他的目標......他正在走在正確的道路上。」洛磯總教練布雷克（Bud Black）讚道。

上一次洛磯拿下6連勝，已經可以追溯到2019年6月，在這期間先發投手的躍進是一大主因，此前洛磯先發投手戰績為2勝20敗，防禦率高達6.33；但在連勝期間則為4勝0敗，防禦率為2.29。

事實上教士是康崔爾的生涯起點，身為2016年選秀首輪的他在2020年因克里文格（Mike Clevinger）交易案被送至守護者隊，去年季末則被轉賣到洛磯，今天他面對老東家絲毫不留情面，「這裡沒有怨恨，我在這球隊有很多好友，我確實認為在這全力以赴很重要，正是他們給了我到大聯盟的機會。」

康崔爾說：「反過來說，我想證明我有符合他們當年選秀的期待......這對我們來說是美好的一周，相信我，我們為此付出大量努力。」

教練 洛磯

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