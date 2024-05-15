MLB／索托刷新大聯盟新紀錄！洋基洛登繳優質先發退雙城

洋基隊與雙城隊今天進行三連戰首戰，洋基左投洛登（Carlos Rodon）繳出6局失1分的優質先發，幫助球隊以5：1贏球，索托（Juan Soto）也刷新一項聯盟新紀錄。

雙城傑弗斯（Ryan Jeffers）1下敲出陽春砲，先馳得點。不過洋基打線2上就展開反撲，卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）高飛犧牲打追平，沃爾普（Anthony Volpe）再敲出帶有1分打點的二壘安打。

3上史丹頓轟出陽春砲，4上索托獲得保送，他26歲前選到生涯第669個四壞保送，超越傳奇名將曼托（Mickey Mantle）成大聯盟歷史第一。賈吉（Aaron Judge）接著敲安上壘，佛度戈（Alex Verdugo）又敲出長打掃回2分，洋基取得5：1領先。

STANTON OH YEAH pic.twitter.com/u9G0Jdn8ns — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) 2024年5月15日

Juan Soto makes MLB HISTORY and passes Mickey Mantle for the most walks before turning 26 years old 💫 pic.twitter.com/eNKOSKqmt2 — B/R Walk-Off (@BRWalkoff) 2024年5月15日

洛登本場比賽用102球，主投6局被敲6安失1分，投出6K，沒保送，防禦率降到3.31。他受訪時感謝打線相挺，「他們一開始就把事情搞定，我只需要守住。」洛登也感謝隊友守備幫忙，「有些難處理的球，他們完成很多好的守備。我們得分和贏比賽，這是最重要的。」