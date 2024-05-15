MLB／「拍賣哥」塞爾7局無失分 勇士隊友讚滑球更勝全盛期

7屆明星賽左投塞爾（Chris Sale）本季轉戰勇士隊後大復活，近期更是進入「開無雙」狀態，今天對戰小熊隊再度上演7局無失分亮眼表現，附帶9張國王笑臉，幫助球隊以7：0大勝，塞爾則收下近期5連勝、本季第6勝。

塞爾今天先發7局用92球，僅讓小熊打者藉2支零星安打上壘過，9次三振是本季次高，賽後防禦率降至2.54，根據統計，塞爾最近5場先發場場奪勝，投了32局防禦率僅1.40，期間送出41K，儼然空降成為勇士本季王牌。

塞爾在受訪時說，自己只想著贏球，「就算我今天投出6次保送，能贏球才是最重要的......對我來說健康更為要緊，我必須再次表現得強壯。」

上一次塞爾能先發超過25場比賽已經是2018年的事情，該季他投了158局送出237K，防禦率為2.11，在美聯塞揚獎票選排名第4，本季塞爾繳出回春表現，身為勇士隊友、2018年曾效力運動家隊的歐森（Matt Olson）在受訪中親口認證，如今塞爾的招牌滑球比2018年還要強。

歐森說：「當然我今年沒有在打擊區上面對他的經驗，但透過重播能看到他的滑球幾乎橫跨了本壘板，當它在好球帶內，你很難抓準出手時機；在好球帶外也很難攻擊，真的非常犀利。」

歐森的感覺並沒有錯，根據大聯盟官網的Statcast數據，本季塞爾的滑球run value高達+8，是全聯盟最頂尖的滑球，2018年每百球run value為2.0，本季則是高達2.7，今年塞爾滑球使用率高達4成33，甚至比速球還要高。