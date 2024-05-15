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MLB／大谷翔平3安猛打重返打擊王 第12轟為道奇點火

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷本季第12轟出爐，更繳出暌違7戰的單場3安猛打賞，差1支三壘打就是完全打擊。 美聯社
大谷本季第12轟出爐，更繳出暌違7戰的單場3安猛打賞，差1支三壘打就是完全打擊。 美聯社

道奇隊日本球星大谷翔平今天不僅暌違6場再次開轟，更繳出暌違7戰的單場3安猛打賞，差1支三壘打就是完全打擊，道奇火力全開以10：2擊敗巨人隊，大谷翔平也以打擊率3成61重返王座，在6項打擊數據排大聯盟第1。

大谷翔平今天1局上首打席敲出飛球出局，不過4局上逮中文恩（Keaton Winn）一顆偏高滑球，將球敲到右外野形成陽春砲，擊球初速113.4哩（約182.4公里）、飛行距離為446呎（約135.9公尺），球雖飛到看台最後方，但沒能掉進海灣中。

這是大谷翔平本季第12轟，也是第一次在舊金山甲骨文球場開轟，在美職開轟的第25座球場，美職球隊還剩響尾蛇、守護者、紅雀、大都會、紅人、費城人、馬林魚隊主場尚未開轟。

道奇從大谷翔平這一轟開始，4局上一口氣攻下4分，5局上則是貝茲（Mookie Betts）、大谷敲安後，史密斯（Will Smith）適時安打打回1分；7局上貝茲的三壘打之後，大谷翔平補上一支二壘打敲回全隊第6分。

9局上道奇又追加4分拉開領先，不過大谷翔平最後一次打擊機會敲出二壘滾地出局，沒能締造完全打擊。

大谷翔平總計5打數3安打、2分打點，重返大聯盟打擊率第1，另外長打率0.680、OPS 1.107、61支安打、29支長打、115個壘打數等4項數據都獨居第1，16支二壘打與波姆（Alec Bohm）並列第1，12轟則是並列第2。

道奇先發投手史東（Gavin Stone）6局失1分，拿下本季第4勝、防禦率3.27；巨人先發投手文恩4局被敲5支安打掉5分，吞下第6敗、防禦率6.17。

大谷翔平 道奇

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