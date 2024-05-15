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MLB／諾拉3球解決一局還完封大都會 費城人成最快30勝隊伍

聯合新聞網／ 綜合報導
費城人強投諾拉先發9局無失分，收下生涯第6場完封勝。 法新社
費城人強投諾拉先發9局無失分，收下生涯第6場完封勝。 法新社

今天費城人隊在客場持續踢館大都會隊，休賽季續約7年的明星強投諾拉（Aaron Nola）今天撐起全隊，先發9局完全封鎖大蘋果軍團打線，附帶8次三振，最後費城人便以4：0摘下勝利，成為本季大聯盟首支30勝球隊。

昨天費城人和大都會鏖戰至延長賽，諾拉今天一夫當關投滿9局，前5局甚至是無安打狀態，令燃盡的牛棚舒緩不少，諾拉僅用109球相當高效率，被敲出4支零星安打，沒有投出保送，另外三振了8名打者，大都會只有在第9局上過得點圈，諾拉完成本季首次、生涯第6次完封勝。

諾拉今天搶好球數相當了得，面對的30名打者中有21名首球為好球，第7局甚至僅用3球就抓下3個出局數，期間耗時僅85秒，「我的體感不像是只有3球，因為先是有安打，再來才是平飛出局和雙殺球，我直到看向記分板才意識到他只投3球，非常有效率。」

諾拉上一場先發對藍鳥丟了4分，吞下本季第2場敗仗，談到此役的反彈，諾拉說：「我試圖放慢一切，而不是著急以對，我認為這很有幫助。」

諾拉也提到，今天5個主力球種狀況都很不錯，「大都會打者今天有好幾球打得很強勁，但都正對防守而去，今天速球、卡特球的控球很棒，曲球表現非常犀利。」今天諾拉的速球、曲球均速分別為92.9英哩、79.8英哩，都比例行賽平均高了至少1英哩。

費城人收下本季第30勝，持續在勝場、勝率領跑全聯盟，和分區第2的勇士隊維持在2場勝差，除此之外，開季43場狂掃30勝是隊史第2快紀錄，僅次於1976年的14場。

費城人

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