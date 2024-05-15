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MLB／大谷第12轟差點飛到海裡 巨人主場炸裂解鎖第25座球場

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平今天再次開轟，差點飛到著名的舊金山海灣中。 路透
大谷翔平今天再次開轟，差點飛到著名的舊金山海灣中。 路透

相隔6場，道奇隊日本球星大谷翔平今天再次開轟，在客場對巨人隊之戰一棒將球掃到右外野看台上，差點飛到著名的舊金山海灣中，這也是大谷翔平生涯首次在甲骨文球場開轟，解鎖第25座球場。

大谷翔平今天1局上首打席敲出飛球出局，不過4局上逮中文恩（Keaton Winn）一顆偏高滑球，將球敲到右外野形成陽春砲，擊球初速113.4哩（約182.4公里）、飛行距離為446呎（約135.9公尺），雖飛到看台最後方，但沒能掉進海灣中。

這發大谷翔平本季第12轟，幫助道奇隊先馳得點，更開啟4分大局，讓道奇打完4局暫時以4：0領先，大谷上次開轟已是美國時間5月6日。

大谷翔平雖然曾對巨人敲出1轟，但是第1次在甲骨文球場開轟，美職球隊還剩響尾蛇、守護者、紅雀、大都會、紅人、費城人、馬林魚主場尚未開轟。

大谷翔平 巨人 道奇

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