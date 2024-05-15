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MLB／官網最新塞揚預測！今永昇太只排第3、山本由伸未進榜

聯合新聞網／ 綜合報導
今永昇太。 路透
今永昇太。 路透

大聯盟官網今天公布本季第2次塞揚獎候選人預測，邀請41名專家投票選出人選，目前暫居防禦率王的小熊隊日籍強投今永昇太，只有9張第一名選票，排國聯第3，道奇隊山本由伸則未進榜。

今永昇太在自由市場關注度遠不如山本由伸，最終以4年5300萬美元價碼加入小熊，結果他開季至今表現令人驚艷，5勝0敗，防禦率只有0.96。

不過這次塞揚票選他只排在國聯第3，第一名是費城人隊惠勒（Zack Wheeler），他拿到19張第一名選票。第2是道奇葛拉斯諾（Tyler Glasnow），接著是今永、教士隊希斯（Dylan Cease）與費城人左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）。

山本由伸休賽季以12年3.25億美元加盟道奇，雖目前表現沒今永昇太亮眼，但先發9場主投47.2局，防禦率3.21，每局被上壘率1.03，成績也算相當不錯。他有獲得選票，但無緣擠進前5。

今永昇太 山本由伸

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