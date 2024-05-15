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MLB／巨人「風之孫」李政厚左肩結構性損傷 最糟恐賽季報銷

聯合新聞網／ 綜合報導
李政厚近日在防守時撞上全壘打牆，賽後遭診斷為左肩脫臼。 美聯社
李政厚近日在防守時撞上全壘打牆，賽後遭診斷為左肩脫臼。 美聯社

韓籍明星外野手李政厚近日在守備時撞上全壘打牆，賽後遭診斷為左肩脫臼，今天巨人隊釋出進一步檢查結果，李政厚的左肩有結構性損傷，將於明天飛往洛杉磯尋求第二意見，依照目前嚴重程度，李政厚最少會休6周。

度過了新人年的第一個月，李政厚近期手感逐漸加溫，上周對洛磯隊繳出生涯首次猛打賞，不過日前在與紅人隊的交手中，李政厚為了接殺卡德拉里歐（Jeimer Candelario）的深遠飛球，全速緊追至最後一刻躍起，試圖完成美技接殺，結果球落在全壘打牆上彈回，判定為二壘安打，李政厚撞牆後倒地，隨即在攙扶下退場。

李政厚昨日被列入傷兵名單，明日將前往洛杉磯，接受曾替大谷翔平動TJ手術的名醫埃拉特切（ Neal ElAttrache）檢查，根據經驗這是個不容樂觀的警訊，過往若有球員找埃拉特切尋求韌帶方面的第二意見，最後的決定往往是動刀一勞永逸。

舊金山論壇報記者史露瑟（Susan Slusser）報導中撰寫道：「肩膀脫臼可大可小，從6周到6個月都有可能，這取決於損傷的嚴重程度，無論如何他都會接受手術。」在最糟的狀況下，李政厚有可能會結束賽季，事實上去年李政厚也飽受傷病困擾，去年他在7月底接受腳踝手術，賽季提前報銷。

巨人近期傷兵數量暴增，主戰捕手貝利（Patrick Bailey）被界外球打到面罩導致腦震盪、外野手康佛托（Michael Conforto）肌腱拉傷，索勒（Jorge Soler）則是肩膀緊繃進傷兵名單，人手相當吃緊。

巨人 李政厚

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