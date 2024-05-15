MiLB／張育成敲422呎巨大轟 3安猛打太火燙獲敬遠禮遇

在光芒隊3A奮鬥的旅美好手張育成今天敲出本季第2轟，全場3安打3分打點，演出本季第1次「猛打賞」，但球隊仍以11：12不敵白襪隊3A。

張育成今天擔任先發第5棒、游擊手，1局上就在2出局、一二壘有人時，敲出1分打點二壘打，為球隊先馳得點；接著3局上張育成遭到三振，不過4局上又在2出局、一二壘有人時敲出一壘打，進帳第2分打點，還演出盜壘成功。

6局上張育成更從普萊梅爾（Chase Plymell）手中開轟，一發擊球初速108哩、飛行距離422呎的超大號陽春砲，與前一棒卡登納斯（Ruben Cardenas）演出「背靠背」開轟，也幫助球隊取得8：6領先。

BACK-TO-BACK JACKS ON BACK-TO-BACK PITCHES



Yu Chang follows Cardenas's 413-foot homer with a 422-foot longball on the very next pitch to make it an 8-6 Bulls lead! pic.twitter.com/6sp3pmUbKF — Durham Bulls (@DurhamBulls) 2024年5月15日

手感火燙的張育成在8局上2出局、二壘有人時，連遇到4顆壞球遭保送，雖然隊友在該局攻下2分，但白襪隊3A在8局下追平比數。

兩隊進入延長賽，10局上又是2出局、二壘有人，張育成這次直接獲得故意四壞保送，下一棒遭到三振無力得分；白襪10局下在1出局、一三壘有人時，羅賓森（Chuckie Robinson）滾地球敲回再見分。

張育成此戰4打數3安打、3分打點，打擊率上升到3成23，繼美國時間5月7日後，相隔4場再次開轟。