MLB／才投出過無安打…太空人投手抹外部物質被抓到
太空人隊先發投手布蘭柯（Ronel Blanco）今天僅投3局就被驅逐出場，原因是手套上沾有外部物質，依照大聯盟規定，未來可能被禁賽10場。
太空人隊今天在主場迎戰運動家隊，4局上布蘭柯準備上場投球時，被裁判攔下，反覆檢查他的手套內部，4名裁判開會討論後，決定將他驅逐出場，改由史考特（Tayler Scott）接手。
根據大聯盟官網報導，布蘭柯是因使用外部物質而被趕出場，雖然目前尚未宣布後續判決，但根據過往案例，將被禁賽10場另處罰金，而球員若因場上違規遭禁賽無法補人，這也代表太空人隊未來10場比賽只能用25人應戰。
尤其布蘭柯對太空人隊來說是重要戰力，本季前7場先發拿下4勝0敗，防禦率僅2.23，美國時間4月1日時才投出一場9局無安打比賽，卻在今天被檢測出使用外部物質。
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