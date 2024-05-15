MLB／才投出過無安打…太空人投手抹外部物質被抓到

太空人隊先發投手布蘭柯（Ronel Blanco）今天僅投3局就被驅逐出場，原因是手套上沾有外部物質，依照大聯盟規定，未來可能被禁賽10場。

太空人隊今天在主場迎戰運動家隊，4局上布蘭柯準備上場投球時，被裁判攔下，反覆檢查他的手套內部，4名裁判開會討論後，決定將他驅逐出場，改由史考特（Tayler Scott）接手。

Astros pitcher Ronel Blanco has been ejected for use of a foreign substance on his glove.



(via @NBCSAthletics) pic.twitter.com/Rx2buc4uHN — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2024年5月15日

根據大聯盟官網報導，布蘭柯是因使用外部物質而被趕出場，雖然目前尚未宣布後續判決，但根據過往案例，將被禁賽10場另處罰金，而球員若因場上違規遭禁賽無法補人，這也代表太空人隊未來10場比賽只能用25人應戰。

尤其布蘭柯對太空人隊來說是重要戰力，本季前7場先發拿下4勝0敗，防禦率僅2.23，美國時間4月1日時才投出一場9局無安打比賽，卻在今天被檢測出使用外部物質。