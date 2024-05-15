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MLB／裁判叫我選個人…馬林魚教頭談驅逐出場奇妙轉折

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
馬林魚隊總教練舒馬克還原裁判叫他選個人趕出場的過程。 路透
馬林魚隊總教練舒馬克還原裁判叫他選個人趕出場的過程。 路透

馬林魚隊今天與老虎隊鏖戰至延長賽10局，才以1：0險勝，馬林魚隊總教練舒馬克（Skip Schumaker）差點被驅逐出場，但最後是板凳教練烏魯艾塔（Luis Urueta）因為鼓掌被趕，舒馬克透露奇妙轉折原因：「裁判叫我選個人。」

此役打到2局上輪到馬林魚隊高登（Nick Gordon）打擊時，舒馬克對一顆好壞球判決不滿，在板凳區向主審梅伊（Ben May）抱怨，收到警告後舒馬克閉嘴面露無奈，但此時梅伊卻突然比出驅逐出場手勢。

舒馬克立刻衝上場詢問：「誰？是誰？」因為轉播畫面拍到他並沒有出聲，此戰的裁判組長、擔任三壘審的伊亞索納（Dan Iassogna）也走過來了解狀況，雙方溝通半天後，最終走到板凳區前，要求烏魯艾塔離場、舒馬克續留。

賽後提到這段轉折，舒馬克透露：「我一開始是認為幾顆偏低的球被判成好球，想反應這是壞球，當然裁判覺得有點觸犯到他，他說『你被驅逐出場了』。」

由於沒有指名這個「你」是誰，因此舒馬克立刻上場問到底誰被趕？結果裁判對他說：「選個人。」舒馬克當下很迷惑：「選個人是什麼狀況？」

雙方不斷溝通過程中，旁邊的人也鼓掌希望比賽繼續進行，舒馬克說：「結果他們看到烏魯艾塔鼓掌，就決定將他驅逐出場，我還是不知道到底發生什麼狀況，會再去了解一下。」

此戰因為雙方24歲的先發投手表現都很優異，老虎隊歐森（Reese Olson）8局被敲3支安打無失分，馬林魚隊威瑟斯（Ryan Weathers）同樣8局被敲3安無失分，另有6K，比賽一路打到延長賽，馬林魚隊才靠桑契斯（Jesus Sanchez）10局上的滾地推進得到關鍵1分。

老虎 馬林魚 高登

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