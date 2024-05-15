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MLB／大谷翔平遭竊5億元案 水原一平首次出庭「不認罪」

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MLB／大谷翔平遭竊5億元案 水原一平首次出庭「不認罪」

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
水原一平首次出庭亮相。 美聯社
水原一平首次出庭亮相。 美聯社

大谷翔平前翻譯水原一平遭控非法賭博，並私自動用大谷戶頭內近1700萬美元（約台幣5.5億元）還債案件，今天首度開庭，水原一平對於指控表達「不認罪」，不過先前與檢察官已達成認罪協議，一般認為這只是程序所需。

水原一平今天穿著黑色西裝出席，一度引起現場騷動，原本這類案件開放民眾、媒體旁聽，但今天卻罕見不開放，媒體只能在隔壁法庭聽到水原說「Not Guitly（無罪抗辯）」，而無法觀察具體進行流程，這也引發美日媒體不滿，連署抗議妨礙新聞自由。

水原一平日前遭到聯邦檢察官指控銀行詐欺、提交虛假稅務申報表等罪名，並在上周達成認罪協議，但今天出席聯邦法庭應訊時，選擇無罪答辯。

水原的辯護律師弗里德曼（Michael Freedman）今日未做出回應，而根據美國媒體分析，在水原一平正式的認罪協商前，需要先出庭走過例行的程序，不代表他真的要進行無罪抗辯。

而水原被指控的罪名中，銀行詐欺罪最高可處30年有期徒刑，而虛假稅務申報表則可能最高處3年刑期，根據認罪協商檢察官可能減輕求處刑度，但仍要償還從大谷身上竊取的1659萬美元以及積欠國稅局的100萬美元金額。

大谷翔平 弗里德 水原一平

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