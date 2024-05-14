MLB／今永昇太寫111年來第4佳紀錄 感謝總仔為他伸張正義

小熊日籍強投今永昇太本季表現超神，今天面對勇士隊主投5局送出8K無失分，但小熊被勇士以0：2完封。今永生涯前8戰防禦率僅0.96，創111年以來第4佳新秀紀錄。

今永昇太休賽季離開日職，轉戰小熊。目前防禦率0.96暫居防禦率王。他也創下1913年以來新秀第4佳紀錄，前3名是1968年卡洛斯（Cisco Carlos）的0.95、1945年費里斯（Dave Ferriss）的0.75，以及瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）的0.50。

本場比賽今永昇太兩度牽制抓到出局數，成為1954年的戴維斯（Jim Davis）後，首度有這表現的小熊左投。

Shota Imanaga picked off Ronald Acuña Jr. in the first! pic.twitter.com/5VxA4IjFab — Marquee Sports Network (@WatchMarquee) 2024年5月13日

今永昇太 Shota Imanaga

オジー オルビーズ Ozzie Albies pic.twitter.com/okADN7vgMh — Number17_MLB🇺🇸 (@emifull2525) 2024年5月14日

今永因用球數過多只投5局，他4局下遭遇2出局滿壘危機，一壘審判定勇士打者亞古納（Ronald Acuna Jr.）出棒未過半，今永因此陷入1好3壞，露出無奈表情，總教練康索（Craig Counsell）見狀後進場為今永伸張正義，被驅逐出場。

今永賽後受訪時感謝康索相挺，「他比我表現出更多情感，不管那是否是有揮棒過半，他能站在我這邊，我真的很感激。」今永也談到本場速球品質不錯，但因為太謹慎，只投到第5局。