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MLB／事業愛情兩得意！海盜狀元女友是超辣體操美少女

聯合新聞網／ 綜合報導
海盜狀元史肯斯女友鄧恩。 截圖自鄧恩IG
海盜狀元史肯斯女友鄧恩。 截圖自鄧恩IG

海盜隊2023年選秀狀元史肯斯（Paul Skenes）日前在大聯盟初登板，投出101.9英里（約164公里）速球轟動球界，他的場邊動態也受關注，因為他女友是美國知名網紅奧莉薇亞（Olivia Dunne），鄧恩是一名身材火辣的體操選手，IG和TikTok帳號加起來有超過1300萬粉絲追蹤。

史肯斯今年在3A繳出統治級數據，投27.1局就送出45次三振，防禦率0.99。他上周迎來大聯盟初登板，主投4局投出7K，失3分，投出101.9英里火球創海盜隊史紀錄。

海盜隊選秀狀元史肯斯(左)與女友奧莉薇亞甜蜜合影。 路透社
海盜隊選秀狀元史肯斯(左)與女友奧莉薇亞甜蜜合影。 路透社

史肯斯女友奧莉薇亞也是運動健將，外號「Livvy」。現年20歲的她是路易斯安那州立大學體操選手，曾因身材火辣和甜美臉蛋，被封為「美國第一美少女」，疫情時在TikTok上分享體操影片爆紅，如今是NCAA收入最高的女運動員。

史肯斯大聯盟初登板當天，鄧恩也到場加油，兩人在球場上親密互動，羨煞許多球迷。鄧恩也證實兩人正在交往，她受訪時說，「我和他有很多美好回憶，我知道他為這一刻有多努力。」

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