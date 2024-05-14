MLB／藤浪晉太郎右肩拉傷 本季首登大聯盟進傷兵名單
大都會隊今天宣布將日籍火球男藤浪晉太郎拉上大聯盟，但馬上放進15天傷兵名單，《紐約郵報》記者普瑪（Mike Puma）也發文說明原因。
藤浪晉太郎本季以1年335萬美元價碼加盟大都會，但他在熱身賽登板5次，防禦率高達12.27，因此開季從3A出發。
不過他在3A控球表現仍不理想，出賽9場，總共投7.2局被敲7安，投出9三振17保送，失掉15分（12分自責），防禦率14.09，每局被上壘率3.13。
藤浪晉太郎自5月4日以來就沒登板過，大都會今天宣布將他拉上大聯盟，因右肩拉傷進傷兵名單。普瑪發文解釋，大都會需要藤浪在40人名單內，把他放在大聯盟名單，必要時能把他轉進60天傷兵名單，以此獲得40人名單空缺。
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