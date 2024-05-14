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MLB／今永昇太戰勇士5局無失分 0.96防禦率居大聯盟之冠

聯合新聞網／ 綜合報導
小熊隊日籍強投今永昇太。 美聯社
小熊隊日籍強投今永昇太。 美聯社

小熊隊日籍強投今永昇太今天面對勇士隊，主投5局0失分，退場時雙方0：0平手，因此無關勝敗。小熊牛棚威斯奈斯基（Hayden Wesneski）第6局接手後失掉2分，最終小熊以0：2遭完封。

今永昇太除第2局三上三下外，幾乎每局都遭遇危機，但都順利通過。他在首局和第5局都牽制抓到跑者，不過投完5局就用98球，總計主投5局被敲7支安打，投出8三振3保送，無失分，防禦率降到0.96，是全大聯盟唯一防禦率低於1的投手。

威斯奈斯基6局下登板，先投出2次三振後，接著被達德諾（Travis d'Arnaud）和休特 （Zack Short）連敲2支二壘安打，先馳得點，亞古納（Ronald Acuna Jr.）再敲安，進帳第2分。

小熊9局上無人出局攻佔一、二壘，但哈普（Ian Happ）擊出雙殺打，霍納（Nico Hoerner）敲出飛球，結束比賽。

今永昇太 小熊

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