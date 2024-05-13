MLB／官網公布揮棒速度數據 洋基怪力男第1、大谷僅第18

大聯盟官網今天分享Statcast最新統計數據「揮棒追蹤排名」，最受關注的平均揮棒速度方面，第一名是洋基隊「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton），道奇隊日籍球星大谷翔平只排第18。

Statcast最新揮棒數據中，能追蹤打者的揮棒速度、長度及球棒軌跡，其中揮棒速度可衡量打者的最佳擊球點和球接觸瞬間的移動速度。

史丹頓本季平均揮棒速度高達80.6英里（約129.7公里），是本季唯一平均超過80英里的打者。聯盟平均為72英里，75英里以上被視為快速揮棒；大谷翔平的平均揮棒速度為75.4英里，與老虎隊貝耶茲（Javier Baez）並列第18。

數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，揮棒速度80英里以上時，平均打擊率為0.321，長打率0.665。70至79英里時，打擊率為0.274，長打率0.477；如果在70英里以下，打擊率只有0.202，長打率0.254。