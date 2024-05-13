MLB／南韓選手糟糕的一天 李政厚和金河成都受傷退場
巨人隊韓籍外野手「風之孫」李政厚日前因自打球擊中左腿受傷，今天面對紅人隊，他為了跳接一顆外野飛球撞到全壘打牆，導致左肩脫臼。巧合的是，今天教士隊韓籍內野手也因傷提前退場。
一局上滿壘時，紅人卡德拉里歐（Jeimer Candelario）敲出中外野深遠飛球，李政厚跳起來試圖美技接殺，結果球落在全壘打牆上彈回，形成二壘安打，李政厚撞牆後倒地，隨後下場休息，目前判定是左肩脫臼，預計明天接受MRI檢查。
儘管巨人終場以6：5贏球，但總教練梅爾文（Bob Melvin）開心不起來，「他撞到牆後倒下沒有站起來時，我的感覺不太好。」巨人隊近期傷兵滿營，除李政厚外，康佛托（Michael Conforto）、索勒（Jorge Soler）、墨菲（Tom Murphy）、亞莫德（Nick Ahmed）和史萊特（Austin Slater）也在傷兵名單。
教士隊今天在日籍強投達比修有好投領軍下，以4：0完封道奇隊。金河成4局下面對道奇「少主」布勒（Walker Buehler）時，遭94英里速球擊中左手腕，被教練團換下場，幸好是X光初步檢查為陰性，傷勢應無大礙。
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