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MLB／洋基瓊斯生涯4年換4隊 生涯首轟剛好母親節出現

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洋基隊左外野手瓊斯昨天轟出生涯首支全壘打，激動狂吼。路透
洋基隊左外野手瓊斯昨天轟出生涯首支全壘打，激動狂吼。路透

洋基隊今天火力大爆發，全場11支安打就有5支全壘打，捕手崔維諾（Jose Trevino）轟出雙響砲，左外野手瓊斯（Jahmai Jones）生涯首支全壘打也出爐，尤其在母親節開轟讓他超開心，洋基終場10：6擊敗光芒隊。

「法官」賈吉（Aaron Judge）5局上轟出陽春砲，也是本季第10轟，在大聯盟排名並列第7，落後道奇隊大谷翔平1轟，太空人隊塔克（Kyle Tucker）13轟排名第1。

洋基戰績27勝15敗，在美聯東區以半場勝差緊咬龍頭金鶯隊，超出5成勝率12場是本季新高。

瓊斯在2015年選秀會第2輪被天使隊挑中，2020年登上大聯盟，接著從天使轉戰金鶯、釀酒人、洋基，今天是生涯4年第47場比賽，3局上轟出中左外野方向383英尺陽春砲，生涯首轟終於出現。

他說：「能進洋基打線已經很特別，永遠不會忘記在母親節開轟；媽媽對我意義重大，我們一起經歷很多事，等不及要打電話給她了。」

生涯4季年年轉隊，2022年還在大聯盟缺席，年僅26歲的瓊斯生涯已經歷經不少波折，今天用粉紅色球棒開轟，成為最難忘的日子，儘管出賽機會不多，洋基總教練布恩（Aaron Boone）認為他對球團產生積極影響。

布恩表示，無法讓瓊斯固定上場，但他已經接受自己的角色，認真練球、隨時做好準備。

大聯盟 洋基

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