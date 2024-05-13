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MLB／前王牌馬諾亞觸底反彈繳7局好投 藍鳥總仔：實力就在那

聯合新聞網／ 綜合報導
前藍鳥王牌投手馬諾亞。 法新社
前藍鳥王牌投手馬諾亞。 法新社

藍鳥隊王牌投手馬諾亞（Alek Manoah）去年表現大走鐘，本季首戰表現依舊不理想，但他今天面對雙城隊觸底反彈，雖吞下敗投，但主投7局只失3分（0自責分），他賽後受訪時也談到復活原因。

馬諾亞是2022年美聯塞揚獎票選第3名，他去年在新人聯盟被打爆引發熱議，整季在小聯盟防禦率高達14.09；本季在小聯盟出賽5場，防禦率8.69仍不理想，上周重返大聯盟，首戰主投4局失6分。

今天面對近況火熱的雙城，馬諾亞前6局無失分，第7局隊友發生失誤，接著又被敲安，兩出局時被攻占一、三壘，隨後雙城桑塔納（Carlos Santana）轟出打破僵局三分砲。馬諾亞總計主投7局，投出6三振1保送，失3分都不是自責，防禦率降到4.91。

馬諾亞受訪時解釋好投的關鍵，「外界有很多雜音，但我每天都努力訓練，我獲得球隊所有人的支持，他們相信我，我只要好好上場比賽。今天積極進攻好球帶，相信身後的隊友。」

藍鳥總教練史奈德（John Schneider）也盛讚馬諾亞的表現，「我們花很多時間和他討論，上一次先發我跟他說，他的實力就在那，他今天完全找回狀態，表現很出色。」

藍鳥

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