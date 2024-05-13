MLB／達比修有7局好投日美通算199勝 望大谷早日康復

大谷翔平休兵的日子，今天由達比修有當男主角，先發7局無分，率領教士隊以4：0完封道奇隊，他拿下大聯盟生涯第106勝，日美通算勝場數已達199場。

達比修今天以101球投7局只被敲2安打，送出7次三振，開賽起14上14下後，才在第5局、兩出局時面對佩吉斯（Andy Pages）投出保送，隨後被赫南德茲（Enrique Hernández）敲安，羅哈斯（Miguel Rojas）敲出中外野平飛球遭到接殺，達比修面臨得點圈危機安然度過。

道奇面對達比修的另一支安打出現在第6局貝茲（Mookie Betts）的二壘打，第7局再讓道奇三上三下、連賞2K後收工。

教士打線在首局就靠塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、柯朗沃斯（Jake Cronenworth）連兩打席開轟攻下2分，第4局追加1分，第5局波賈茲（Xander Bogaerts）也敲陽春砲，擴大為4：0領先直至終場。

道奇雖握國聯西區第一的戰績，但本季3度面對教士的系列賽都討不到便宜，開幕系列賽兩戰雙方各取1勝，接下來兩波3連戰都由教士拿下2勝，達比修也說：「除了我的勝投之外，可以贏下這波系列賽的感覺也很棒，打線表現整體都很出色。」

無緣對戰大谷，達比修也表態可惜，他說自己幾周前就很期待這場比賽，「真的很可惜，希望他可以早日康復。」

達比修拿下大聯盟生涯第106勝，加上日職時期在火腿隊7年累積的93勝，距離日美通算200勝只差一步。他對此回應不希望想太多，「我會趕快想辦法忘掉，檢討今天的比賽可以做得更好的地方，在下一場拿出更好的表現。」今天適逢美國時間母親節，他也感性表示，「作為一位先生，看著我的太太和媽媽，更清楚她們對於養育孩子所做的犧牲。」