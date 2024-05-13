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MLB／大谷想打但教頭要他乖乖休 「很期待對達比修的說…」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平因背部緊繃休兵，無緣對陣達比修有。 路透社
大谷翔平因背部緊繃休兵，無緣對陣達比修有。 路透社

大谷翔平昨天因背部緊繃提前退場，今天休兵1天，無緣對陣達比修有，看道奇以0：4遭到教士隊完封。大谷今天賽前還原傷情狀況，他自認可以打，但總教練羅伯茲（Dave Roberts）認為賽季還長，要他別急，總是要休兵，只是把休兵日稍微提前一點。

大谷還原昨天背部不適的經過，在賽前練習時已有感覺，在比賽尾聲不舒服的感覺加劇，羅伯茲昨天已經言明會讓他休兵1天，今天再次評估後還是未放在先發名單。

大谷表示，「今天早上起床，我的感覺就已經滿好的，我個人是覺得可以打，但教練是說別太拚了。」他預計在明天面對巨人隊的賽事就會重返先發打線。

對於錯過對戰達比修，大谷確實有失落，「雖然是同分區的球隊，但過去交手機會不多，我是滿期待這次對戰的。」他也談到在教士主場出賽的氣氛，道奇雖是客場球隊，「但道奇球迷也不少，如果待在裡面，光聽場上聲音的話，可能聽不出是哪隊占上風。」

美國時間今天適逢母親節，大谷也被問到是否已跟媽媽聯絡，他表示，「還沒，她應該還在睡吧！」他計畫送花，簡單的幾句話送上祝福。

教士 羅伯茲 道奇

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