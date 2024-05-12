MLB／大谷翔平被換代打因背部緊繃 明休兵無緣對決達比修
道奇隊今天靠兩轟以5：0擊敗教士隊，大谷翔平3打數沒有安打、靠保送上壘跑回1分，第9局被代打換下，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後釋疑，是因他的背部緊繃，雖然狀況輕微，但預計明天休兵一天。
大谷此役3支0，前兩打席都是左外野飛球出局，第3打席在第6局選到保送上壘，並靠赫南德茲（Teoscar Hernández）的滿貫砲跑回分數；第4打席打向投手方向的滾地球出局。
大谷第9局的打席換上E.赫南德茲（Enrique Hernández）代打，提前收工引起關注。羅伯茲賽後表示，大谷是因背部緊繃而提前退場，目前看來狀況輕微，明天會再次評估。
大谷預計缺席明天一戰，也將因此無緣與達比修有過招。
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