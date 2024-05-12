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MLB／大谷3支0靠保送當滿貫砲的滷蛋 道奇2轟完封教士
道奇隊兩轟打下勝利，今天先在首局由弗里曼（Freddie Freeman）敲陽春砲，6局T.赫南德茲（Teoscar Hernández）炸裂滿貫砲，終場以5：0擊敗教士隊，大谷翔平3打數沒有安打，有1次保送、跑回1分。
大谷前兩打席都是左外野飛球出局，第3打席在第6局選到保送上壘，教士先發投手瓦德隆（Matt Waldron）也在此時被換下，莫瑞洪（Adrian Morejon）接手投球，雖解決弗里曼，卻連續出現2保送、1暴投，教士再度換投迎來最糟結局，赫南德茲一棒掃出滿貫砲，瓦德隆最終以5.1局失2分結算。
大谷第4打席打向投手方向的滾地球出局，第9局的打席換上E.赫南德茲（Enrique Hernández）代打，大谷提前收工。
道奇先發投手帕克斯頓（James Paxton）投6局被敲4安打、無失分奪勝，本季至今是5勝0敗、防禦率2.58精采成績單。
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