MiLB／棒球場有烏龜！3名外野手搞不定 官網：跑速80分

棒球場上有動物出沒不是新鮮事，但「不速之客」是隻烏龜恐怕就不常見，海盜隊1A球隊主場LECOM Park的賽事今天在第2局就因烏龜在外野逛大街而短暫中斷，3名外野手追逐卻沒人敢出手，最終還是牛棚趕來幫忙。

聖露西大都會隊（St. Lucie Mets）、布雷登頓掠奪者隊（Bradenton Marauders）之戰今天出現有趣插曲，比賽在2局上中斷，轉播台上一開始以為在外野跑動的身影是松鼠一類的動物，等到鏡頭拉近一看，才發現是一隻烏龜。

3位掠奪者外野手嘗試追逐，卻沒人敢出手，接著利用人數優勢，將牠往牛棚的地方驅趕，最終還是牛棚左投寇托（Magdiel Cotto）出手，將烏龜抓起後帶離場上。

大聯盟官網描述過程相當逗趣，「這隻烏龜上演一場驚人的80分（球探評分滿分為80分）跑速秀，直到他們改變策略，決定幫牠找個可以舒服安身的地方。」