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MiLB／劉致榮復出！傷後首戰3局5K無失分 進帳首勝
台灣火球男劉致榮回來了，傷後復出在紅襪隊新人聯盟登板，中繼3局無失分、投出5次三振，隨著球隊以6：1擊敗光芒隊，讓他在本季初登板就拿下勝投。
劉致榮今年在大聯盟熱身賽曾登板1場，1局2次三振無失分，但後續未再出賽，因為肩膀疲勞關係，4月初被紅襪隊2A列入7天傷兵名單中，延後開季。
而劉致榮今天復健賽選在新人聯盟出賽，4局下登板中繼，立刻連飆2K，雖然被敲出一壘安打，但仍靠滾地出局過關，5局下劉致榮一樣連2K開局，接著被敲出二壘打、一壘打浮現危機，但他靠製造飛球出局下莊。
6局下劉致榮續投製造三上三下，本季初登板留下3局被敲2支安打無失分，5次三振沒有保送，加上先發投手提前退場，劉致榮在後援投手中局數最多，獲得勝投。
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