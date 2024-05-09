MLB／天才小史後最強大學投手 海盜將開箱火球狀元史肯斯

千呼萬喚始出來！根據大聯盟官網報導，海盜隊將把去年的選秀狀元史肯斯（Paul Skenes）升上大聯盟，預計在周末主場對小熊隊的比賽中先發，本季史肯斯在3A投出「虐菜」成績，7場先發防禦率僅0.99。

身高6呎6吋的史肯斯目前是海盜農場頭號新秀，在大聯盟官網百大新秀則高居第3，去年才以破紀錄920萬美元簽約金加盟海盜的他，迅速成為棒球界最令人期待的投手新秀，根據官網球探評分，史肯斯的速球獲得滿分評價，滑球也有70分頂尖水準。

史肯斯去年在大學棒壇繳出宰制性成績，獲讚為「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）後最強的大學投手，史肯斯的成熟度極高，控球和投球武器庫選前都被評為有大聯盟水準，早在春訓階段就有從大聯盟開季的呼聲，不過海盜球團考量到史肯斯在大學最多只投過122.2局，仍決定讓他從小聯盟出發。

史肯斯本季在3A用行動證明了自己沒有在小聯盟練等的必要性，雖然每場先發都嚴格控制用球數，但小聯盟打者對他完全沒有招架能力，史肯斯7場出賽皆為先發，27.1局內狂飆45K，K/9值將近15，防禦率僅0.99，WHI值則為0.91。

史肯斯最近一場小聯盟先發是在美國時間5月5日，該場比賽也是史肯斯加入職棒後首度投一休四，他先發4.1局被敲出3支安打失2分，另外投出4次三振，挨了本季首轟，當時現場主播就曾提到這可能是史肯斯最後一場小聯盟先發，如今他確定將登上最高殿堂。

目前海盜尚未宣布是否要使用6人輪值，不過史肯斯和本季表現搶眼的新秀瓊斯（Jared Jones）、甫簽下大約的凱勒（Mitch Keller）所組成的先發陣容，顯然會是海盜軍團未來幾年的最大看點。