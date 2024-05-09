MLB／大谷翔平連2場沒敲安 道奇靠史東好投奪7連勝

道奇隊今天在史東（Gavin Stone）7局失1分好投率領下，只花1小時55分就以3：1擊敗馬林魚隊，拿下本季新高的7連勝，而日籍球星大谷翔平則是4打數無安打，本季首次連兩場沒敲安。

大谷翔平昨天4打席選到2次保送，另2打數無安打，今天繼續擔任先發第2棒、指定打擊，1局下、3局下都遭到三振，6局下則是敲出左外野平飛球出局，8局下則是左外野飛球出局，連續7場上壘至此中斷，打擊率也下降到3成55。

道奇隊今天焦點在史東身上，去年球季8場出賽防禦率9.00的他，今年表現漸漸步上軌道，加上今天已經連續3場投出優質先發，防禦率下降到3.55。

史東今天只用了89球就投完7局，被敲6支安打，但僅因克魯茲（Bryan De La Cruz）的陽春砲失掉1分，另有4次三振，拿下本季第3勝。

道奇隊全場也僅敲6支安打，不過赫南德茲（Teoscar Hernandez）在1局下的適時安打為道奇隊先馳得點，6局下雙方平手時又轟出一發超前的2分砲，為比賽定調，29分打點暫居全隊最多。