快訊

鐘點費漲但只多30元 兼任師自嘲：可多吃便當免淪街友

被爆與角頭吃魚翅宴！北市警局長張榮興「這樣解釋」

女工程師Firefox開7470個分頁「失手關掉」哭喊再也開不了！網曝1招救回

MLB／大谷翔平連2場沒敲安 道奇靠史東好投奪7連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平4打數無安打，本季首次連兩場沒敲安。 美聯社
大谷翔平4打數無安打，本季首次連兩場沒敲安。 美聯社

道奇隊今天在史東（Gavin Stone）7局失1分好投率領下，只花1小時55分就以3：1擊敗馬林魚隊，拿下本季新高的7連勝，而日籍球星大谷翔平則是4打數無安打，本季首次連兩場沒敲安。

大谷翔平昨天4打席選到2次保送，另2打數無安打，今天繼續擔任先發第2棒、指定打擊，1局下、3局下都遭到三振，6局下則是敲出左外野平飛球出局，8局下則是左外野飛球出局，連續7場上壘至此中斷，打擊率也下降到3成55。

道奇隊今天焦點在史東身上，去年球季8場出賽防禦率9.00的他，今年表現漸漸步上軌道，加上今天已經連續3場投出優質先發，防禦率下降到3.55。

史東今天只用了89球就投完7局，被敲6支安打，但僅因克魯茲（Bryan De La Cruz）的陽春砲失掉1分，另有4次三振，拿下本季第3勝。

道奇隊全場也僅敲6支安打，不過赫南德茲（Teoscar Hernandez）在1局下的適時安打為道奇隊先馳得點，6局下雙方平手時又轟出一發超前的2分砲，為比賽定調，29分打點暫居全隊最多。

大谷翔平 道奇

延伸閱讀

MLB／大谷翔平有望40轟40盜？教頭：時間會說明一切

MLB／大谷翔平狂轟躍居三冠王 羅伯茲讚嘆超大號全壘打

MLB／加盟道奇首次單場雙響砲 大谷翔平4支4轟垮勇士

MLB／羅伯茲亂入訪問秀車車 大谷：奪冠就考慮送真車

相關新聞

MLB／看牙醫就騙了大谷6萬美元 水原一平認罪協議內容離奇

道奇隊日籍巨星大谷翔平的前翻譯水原一平涉賭以及盜取金錢，如今同意認罪協商，根據ESPN報導，認罪內容除了包含盜取近170...

MLB／大谷翔平連2場沒敲安 道奇靠史東好投奪7連勝

道奇隊今天在史東（Gavin Stone）7局失1分好投率領下，只花1小時55分就以3：1擊敗馬林魚隊，拿下本季新高的7...

MLB／歐蘇納12轟超車大谷登全壘打王 塞爾K翻前東家紅襪

勇士隊砲手歐蘇納（Marcell Ozuna）今天單場雙響砲，不僅幫助球隊以5：0擊敗紅襪隊，也以12轟登上大聯盟全壘打...

MLB／天才小史後最強大學投手 海盜將開箱火球狀元史肯斯

千呼萬喚始出來！根據大聯盟官網報導，海盜隊將把去年的選秀狀元史肯斯（Paul Skenes）升上大聯盟，預計在周末主場對小熊隊的比賽中先發，本季史肯斯在3A投出「虐菜」成績，7場先發防禦率僅0.99。

MLB／三日籍投手又同天登板 僅山本由伸勝投

日籍投手山本由伸、前田健太、今永昇太上次同日登板皆奪勝，昨再次一起先發，只有投出生涯新高8局的山本又拿下勝投，本季第4勝...

MLB／大谷翔平前翻譯水原一平認罪 恐面臨最高33年徒刑

路透8日報導，洛杉磯檢察官辦公室稱，道奇隊日籍巨星大谷翔平的前翻譯水原一平同意認罪，他被控從大谷翔平的銀行帳戶中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。