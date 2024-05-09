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MLB／「看牙醫」騙走大谷6萬美元！水原一平認罪協議離奇內容曝光

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MLB／看牙醫就騙了大谷6萬美元 水原一平認罪協議內容離奇

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
水原一平（右）盜取大谷翔平（左）的金錢，面臨最高33年監禁。 路透
水原一平（右）盜取大谷翔平（左）的金錢，面臨最高33年監禁。 路透

道奇隊日籍巨星大谷翔平的前翻譯水原一平涉賭以及盜取金錢，如今同意認罪協商，根據ESPN報導，認罪內容除了包含盜取近1700萬美元外，還有各種花式騙錢方法，包含謊稱看牙醫向大谷討了6萬美元（約194萬台幣）。

洛杉磯聯邦地區法院提交了一份長達33頁的協商文件，水原同意承認一項銀行詐欺重罪和一項簽署虛假納稅申報表的罪名，39歲的水原一平將面臨最高33年監禁及125萬美元罰款，但作為認罪交換，刑期可能獲得減輕。

認罪協議指出，水原一平將被要求向大谷支付全額賠償，即1697萬5010美元，而水原一平的律師以及大谷發言人、道奇隊皆拒絕發表評論。

聯邦檢察官則指出，水原一平利用自己獲得的信任利用了大谷，透過協助開設銀行帳戶，來獲取資金支持自己的賭博行為。

而水原一平從2021年9月開始向非法博弈莊家下注，2021年11月第一次透過大谷帳戶轉帳約4萬美元開始，2022年2月到2023年10月更陸續轉了36筆款項，總額約1500萬美元，隨後一直到2024年1月都還在利用大谷的金錢償還債務。

ESPN報導中指出，水原一平欺騙大谷的手法包含日前曾透露的，將銀行帳戶聯絡資訊更改為自己的資訊，至少24次冒充大谷打電話給銀行，其中一次曾以大谷之名要求匯款，理由是汽車貸款，而轉帳驗證碼是發到水原的手機中，讓他能夠瞞天過海。

還有一項離奇討錢方式，2023年9月，水原一平向大谷表示需要6萬美元看牙醫，大谷開出支票給他後，水原將錢收進自己的口袋，並用大谷的簽帳卡支付那筆6萬美元的牙醫費用。

認罪協議中還指出，水原一平在2022年提出錯誤的稅表，少報了約410萬美元，也代表他還欠了115萬美元左右的稅款。

大谷翔平 水原一平

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