MLB／三日籍投手又同天登板 僅山本由伸勝投

日籍投手山本由伸、前田健太、今永昇太上次同日登板皆奪勝，昨再次一起先發，只有投出生涯新高8局的山本又拿下勝投，本季第4勝到手，前田、今永都從敗投解套。

山本對馬林魚隊投出第1球，就被齊澤姆敲出陽春砲，6局上也因為克魯茲的陽春砲掉分，但投完8局被敲5支安打只掉這兩分，加上孟西滿貫砲、拉克斯兩分砲滿滿援護，道奇隊以8：2擊敗馬林魚，取得6連勝。

大谷翔平昨天前2打席獲保送，另外2打數繳白卷，中斷連6場敲安，打擊率降到3成65。

山本投97球有73顆是好球，而且開賽前19球都是好球，自2000年開始紀錄逐球數據以來，道奇隊第1人，他表示：「只是剛好投到不錯的位置，能夠展現自己的投球也帶來自信。」

今永對教士隊前7局未失分還投出8次三振，8局上續投遭到普羅法敲出兩分砲，變成1：2落後，小熊隊靠著9局下布許再見轟以3：2贏球。

今永雖無緣第6勝，但初登板至今7場小熊都贏球，寫下隊史紀錄，6局上面臨1出局一、二壘有人的危機，連續三振馬恰多、波賈茲，小熊主場響起如雷歡呼，今永笑說「想把這個歡呼聲當作鬧鈴」，幽默回應勾起記者笑聲。

前田對守護者隊之戰僅投2局，被敲7支安打包含1轟，狂失7分，好在老虎隊最終11：7逆轉勝，前田才免吞敗投。