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MLB／威廉斯驚喜好投鎖死金鶯 國民近3年首次勝率破5成

聯合新聞網／ 綜合報導
威廉斯今天先發5局沒有失分，徹底鎖死強悍的金鶯打線。 美聯社
威廉斯今天先發5局沒有失分，徹底鎖死強悍的金鶯打線。 美聯社

美聯戰績最好的金鶯隊本周作客國民隊主場，首戰推出王牌伯恩斯（Corbin Burnes）先發，沒想到卻出師不利，打線遭到國民先發投手威廉斯（Trevor Williams）封鎖以0：3落敗，國民戰績來到18勝17敗，相隔近3年勝率再次突破5成。

威廉斯今天先發5局僅被敲出2支安打，面對美聯進攻指數最高的金鶯打線，威廉斯投出生涯最多的8次三振沒有失分，表現堪稱完美，順利收下本季第4勝，賽後防禦率下降至1.96，在國聯排名第7。

威廉斯上個賽季是國聯挨最多轟的投手，但本季是投至少35局的投手中，唯一沒被敲出全壘打的球員，威廉斯也是國民隊史第2位開季前7場被被開轟的投手，上一位是岡薩雷茲（Gio Gonzalez）。

國民隊上次勝率破5成已經可以追溯到2021年7月，當時索托（Juan Soto）、透納（Trea Turner）、薛則（Max Scherzer）等明星球員都還在陣中，威廉斯說：「我認為這對球隊來說是向前邁出的一大步，我很慶幸自己是其中的一員，也很慶幸自己能提供幫助。」

相比之下，金鶯王牌伯恩斯就顯得較為悲情，本季金鶯被完封2次，先發投手皆是伯恩斯，近期球隊在他先發時已經連14.1局沒給予得分援護，今天伯恩斯先發6.1局被敲出5支安打失3分，連3戰繳出優質先發。

伯恩斯說：「我認為我們有著全棒球界前3名的進攻，但這些人今天遇見了一名過去40局都投很好的球員，當控球跟速差拿捏得宜，就能讓打者失去平衡，要打倒他很困難。」

伯恩斯 國民 金鶯

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