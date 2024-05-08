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MLB／厚厚做代誌！李政厚生涯首度3安猛打賞助巨人止4連敗

聯合新聞網／ 綜合報導
李政厚今天5打數敲出3安，上演生涯首次猛打賞。 路透
李政厚今天5打數敲出3安，上演生涯首次猛打賞。 路透

韓籍外野手李政厚近期手感升溫，今天在作客洛磯隊的比賽5打數猛敲3安，繳出旅美生涯首次猛打賞，加上菜鳥投手哈里森（Kyle Harrison）先發7局無失分，幫助球隊以5：0獲勝，中止4連敗。

李政厚分別在第1、4、9局敲安，皆是短程的一壘安打，並跑回1分，包括這場比賽在內，李政厚已經連續5場比賽敲安，期間打擊率高達3成33，賽後打擊率升至2成64，在符合規定打席的巨人打者中排名首位。

巨人菜鳥先發投手哈里森表現也十分搶眼，今天他用95球完成7局投球工作，僅被敲出4支安打，是隊史第6位在洛磯主場投7局無失分的投手，也是近12年來首人，「這百分之百是我想成為的樣子，去年上大聯盟時，我看到韋伯（Logan Webb）和其他人都這麼做，這就是我的目標。」

李政厚目前OPS+為90，低於聯盟平均，進階數據顯示他是全大聯盟最難被三振的打者之一，揮空率和三振率都勝過聯盟9成9打者，僅次於阿拉斯（Luis Arraez）和關（Steven Kwan），他的預期打擊率和長打率是比帳面高的2成91、4成26，顯示運氣並不太好。

對於第1個月的大聯盟體驗，李政厚表示：「所有的菁英球員都集合在這裡，這是我能感受到的最大不同，食物、語言障礙、環境、比賽日程都非常不一樣。」

梅爾文（Bob Melvin）主帥則說：「當你守中外野時，整場比賽都得大量奔跑，我們試著減緩李政厚的負擔，但到了某個時間點，他會迎來更大的壓力。」

巨人 李政厚

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