MLB／哈波夯滿貫砲3戰掃10打點 火箭人之子也用他球棒開轟

費城人隊本季投打兩端都相當火燙，近況更是無法擋，今天在主場更是轟垮上個月的美聯最佳投手貝里歐斯（Jose Berrios），以10：1大勝藍鳥隊，收下近期7連勝，最近12戰僅吞1敗，和分區第2的勇士隊拉開至3場勝差。

費城人首局就靠著卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）的二壘安打先馳得點，第2局克萊門斯（Kody Clemens）再轟出一發大號的兩分砲，身為「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）兒子的他，本季2度先發都開轟，此役還有三壘安打貢獻，相當搶眼。

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克萊門斯過去幾年都用和明星強打哈波（Bryce Harper）相同型號的球棒，但今天用的是哈波的實戰球棒，果然收到成效，克萊門斯在第8局將這支球棒打斷，他開玩笑說：「沒事，反正哈波有無限的球棒，幸好他喜歡我。」

球棒的主人哈波表現也絲毫不遜色，今天他3打數皆敲安，包含第4局的滿貫砲，不僅將比分拉開至8：0，也把貝里歐斯打退場，哈波最近18場比賽長打火力加溫，一共敲出6轟、21分打點，而費城人在這18場比賽內贏了17場。

BRYCE HARPER GRAND SLAM pic.twitter.com/R3Vlnx7t3b — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2024年5月8日

除此之外，哈波近3場比賽扮演打點收割機，一共灌進10分打點，上一次能達成這項紀錄的費城人球員正好也是哈波，他在2019年曾於3場比賽內敲出4轟、10打點。

「能夠和這樣的超級巨星並肩作戰是了不起的事情。」先發投手桑契斯（Cristopher Sanchez）說道，他今天先發7局僅失1分，拿下本季第2勝。