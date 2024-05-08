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MLB／今永昇太7戰小熊全贏寫隊史 賽後名言引媒體爆笑

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
今永昇太旅美至今登板先發7戰球隊全贏，寫下隊史首次「優勝請負人」的難得紀錄！ 路透
今永昇太旅美至今登板先發7戰球隊全贏，寫下隊史首次「優勝請負人」的難得紀錄！ 路透

小熊隊日籍投手今永昇太今天雖然在第8局續投時挨轟，但7局掉2分的表現仍獲教頭讚揚，也寫下隊史首次「優勝請負人」的難得紀錄，賽後更留下名言「想要拿歡呼聲當作鬧鐘」，引爆美國媒體笑聲。

今永昇太今天前7局投完沒掉分，球隊還以1：0領先，但8局續投卻被連敲2安，包含普羅法（Jurickson Profar）的2分砲，一度掉到敗投候選，好在小熊最終靠著9局下布許（Michael Busch）的再見轟，仍以3：2擊敗教士隊。

今永昇太表示，被敲出逆轉轟時，對自己很失望，還好球隊最終還是贏球，「那時候我還在伸展，（聽到再見轟之後）趕快換衣服上來慶祝。」

今永昇太雖然無緣進帳第6勝，但也不用吞敗，開季7場先發5勝0敗，且球隊都贏球，這是小熊隊史第1次出現生涯初登板以來7場先發球隊都贏球的投手，符合日職「優勝請負人」的用語，代表能為球隊取得勝利的球員。

雖然8局續投結果不好，但今永昇太認為，這代表自己獲得信任，而前7局的好投也提升自己的價值，這點是最重要的，「能夠取得總教練的信任，對我的信心有幫助。」

第6局今永昇太曾遇到危機，1出局後被連敲2安，但他接下來連續三振馬恰多（Manny Machado）、波賈茲（Xander Bogaerts）兩名強棒，小熊主場響起如雷歡呼聲，今永也以振臂回應。

今永昇太表示，那樣的歡呼聲跟自己生涯初登板的歡呼聲不太一樣，「是很開心的瞬間，最近我起床有點困難，想要拿這個歡呼聲當作鬧鐘鈴聲。」賽後訪問的妙答讓現場記者笑了出來。

Manny Machado 今永昇太 小熊隊

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