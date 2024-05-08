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MLB／山本由伸8局好投生涯新高 大谷沒敲安道奇仍6連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
山本由伸投出旅美單場最長局數、先發8局僅失2分，率道奇推進6連勝。 美聯社
山本由伸投出旅美單場最長局數、先發8局僅失2分，率道奇推進6連勝。 美聯社

山本由伸前一場許願，希望大谷翔平在自己先發時「多打一點」，今天兩人同場先發結果大谷沒敲安，不過其他隊友給予滿滿援護，山本由伸也投出旅美單場最長局數、先發8局僅失2分，幫助道奇以8：2擊敗馬林魚隊取得6連勝。

山本由伸今天對馬林魚投出的第1球就挨轟，被齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）敲出陽春砲，但他也很快回穩，投到5局都沒再掉分，直到6局上才因為克魯茲（Bryan De La Cruz）的陽春砲又掉1分。

道奇1局下只用1支安打就逆轉，1出局後大谷翔平四壞、弗里曼（Freddie Freeman）觸身、史密斯（Will Smith）四壞，孟西（Max Muncy）在滿壘時開轟，一發滿貫砲給予山本充足支援。

3局下道奇隊又是一波4分攻勢，史密斯觸身上壘、孟西敲安、赫南德茲（Teoscar Hernandez）四壞，無人出局滿壘，佩吉（Andy Pages）高飛犧牲打得1分，再靠暴傳得分，拉克斯（Gavin Lux）敲出本季首轟，是一發2分砲。

山本由伸7局投完一度與教練握手，不料8局繼續登上投手丘，最終以97球投完8局，寫下生涯新高，被敲5支安打丟掉2分，另有5次三振沒有保送，防禦率下降到2.79，取得本季第4勝。

山本由伸投的97球中有73顆是好球，而且開場前19球全都是好球，是自2000年起開始紀錄逐球數據以來，第一位辦到此事的道奇投手。

大谷翔平相對黯淡，前2打席選到2次四壞球上壘，接著4局下、6局下都敲出外野飛球出局，2打數無安打，中斷連6場敲安，打擊率下降到3成65；山本由伸前一場先發時大谷翔平休兵，今天打擊也還是沒幫到學弟。

大谷翔平 山本由伸 道奇

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