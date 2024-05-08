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MLB／史丹頓破大谷最強轟紀錄 韋蘭德成背景遭洋基打爆

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
韋蘭德今天慘挨3轟掉7分，包含被史丹頓敲出本季最強轟。 法新社
韋蘭德今天慘挨3轟掉7分，包含被史丹頓敲出本季最強轟。 法新社

大谷翔平本季最強轟今天被「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）打破，一發118.8哩的超強平射砲，棒打韋蘭德（Justin Verlander），洋基隊最終以10：3大勝太空人隊。

韋蘭德遭遇今年最慘一役，面對洋基隊先發5局被敲8支安打，其中3發全壘打，先是在1局下被佛度戈（Alex Verdugo）敲出3分砲，4局下又被沃爾普（Anthony Volpe）敲出2分砲，5局下再挨史丹頓的陽春砲，一共丟掉7分吞下本季首敗。

史丹頓這支全壘打擊球初速118.8哩，是韋蘭德生涯被敲過最強的一轟，也超越大谷翔平日前的118.7哩全壘打，刷新大聯盟本季最強轟紀錄，也是自2015年「Statcast」啟用以來第12強的紀錄，前11名有4名都是史丹頓的名字。

更猛的是，史丹頓這一轟擊球仰角僅15度，是他生涯擊出第6支仰角在15度以下的全壘打，這類平射砲沒有其他球員曾敲出2轟以上，而史丹頓的最低仰角開轟紀錄是13度。

史丹頓 韋蘭德

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