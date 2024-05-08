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MLB／大谷翔平有望40轟40盜？教頭：時間會說明一切

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平開季至今11轟、9次盜壘，照此節奏，有機會打出48轟、39盜的賽季。 法新社
大谷翔平開季至今11轟、9次盜壘，照此節奏，有機會打出48轟、39盜的賽季。 法新社

道奇隊「二刀流」日籍球星大谷翔平今年專注打擊，以11轟暫居全壘打王，9次盜壘則是全隊第1，被問到是否有機會挑戰「40轟40盜」這類紀錄？總教練羅伯茲（Dave Roberts）露出笑容說：「時間會說明一切。」

大谷翔平開季至今11轟、9次盜壘，照此節奏，有機會打出48轟、39盜的賽季，甚至挑戰大聯盟史上第一次的單季50轟、30盜，而大谷過去曾在2021、2023年達成40轟、20盜。

對於大谷近期的積極盜壘，羅伯茲並不意外，今天賽前受訪時表示：「正如我的期待，我想他的心中還藏著更大的數字，只要身體沒問題，他應該都會很積極，目前表現也都很不錯。」

至於挑戰30轟30盜或是40轟40盜，羅伯茲認為需要時間證明，而大聯盟史上曾40轟40盜的只有5人，去年勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）就繳出史上首見的41轟、73盜成績。

大聯盟 大谷翔平 羅伯茲

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