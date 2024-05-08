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MLB／大谷翔平11轟 霸榜全壘打王

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平昨天面對馬林魚隊再度炸裂兩分砲，連3場開轟、近3戰4轟，本季第11轟出爐獨登全壘打榜領先。 法新社
大谷翔平昨天面對馬林魚隊再度炸裂兩分砲，連3場開轟、近3戰4轟，本季第11轟出爐獨登全壘打榜領先。 法新社

大谷翔平的煙火秀連演3天，昨對馬林魚隊首局敲出兩分砲，本季第11轟獨占全壘打王寶座，大聯盟生涯全壘打版圖再解鎖第27隊，僅剩紅雀、費城人天使隊尚未攻略。

道奇昨天以6：3擊敗馬林魚、取得5連勝，大谷兩分砲後，下一棒弗里曼接著開轟，第2局奧特曼兩分砲、第3局赫南德茲陽春砲，這4轟攻下全隊所有分數。

大谷3打數2安打、被保送1次，兩次盜壘成功，賽後打擊率3成70、長打率7成05、整體攻擊指數1.139、54支安打、11轟、26支長打、壘打數103都居大聯盟領先位置。

奧特曼先前曾以「巡弋飛彈」形容大谷的全壘打，日本媒體為他冠上「大谷評論家」封號，再被問到大谷這一發441呎全壘打的評價，笑說：「我看過他許多很扯的全壘打，這一轟如果要從A到D評價的話，我會給B。」

3屆塞揚左投克蕭也被問到大谷近況，對他滿是讚嘆，每顆球被打到聲音都超大，「即便是他在天使隊時，我也不記得有看過他的狀況這麼好過，力量真的很不可思議。」克蕭說，本來就知道大谷很有力量，但不知道他的打擊技巧也超棒，就算是其他打者通常不會攻擊的球，都有可能被他掌握到。

大谷昨剛奪得上周國聯最佳球員，生涯8度獲獎為日本選手之最，美聯、國聯都曾獲獎則跟進野茂英雄鈴木一朗的行列。

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