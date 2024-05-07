MLB／滑球封鎖老東家小熊 達比修好投奪日美通算第198勝

教士先發投手達比修有今於客場對上老東家小熊，繳出5局被敲3安無失分的好表現，送出5次三振，拿下日職和美職通算的198勝，也幫助球隊以6:3擊敗小熊，達比修有也在賽後表示，滑球是他繳出好投的關鍵。

此戰達比修共丟了28顆滑球，讓對手揮空8次是本季單場最多，他賽後表示，「今天我的投球節奏控制得更好，球速也回來了，我今晚上場後的投球感覺相當好，尤其我對丟滑球充滿信心。」

Padres Yu Darvish Slider has been nasty tonight.



In 4 IPs, it has generated:



➡️ 8 Total Whiffs

➡️ 42% Whiff%

➡️ 42% CSW%



Darvish has six strikeouts total thus far. pic.twitter.com/jRTakOHSIT — Clark Fahrenthold (@CFahrenthold11) 2024年5月7日

先前因脖子緊繃曾進到15天傷病名單的達比修有，傷癒復出後，近兩場先發共10局無失分，值得一提的是今天也是他被小熊交易後，再度回到前東家主場先發。

達比修有賽後說他感受到風城球迷滿滿的愛，，「雖然控球還不夠好，但球速和身體狀況比前一場先發時更好。但還要改善自己的四縫線速球，希望下一次登板能把投球數提高到接近100球。我從小熊球迷們那得到溫暖，他們叫我回芝加哥，我也喜愛這座球場，能在再回到這個投手丘登板投球，感覺很棒。」

此戰五局打完兩隊戰成0:0平手，6局上教士先靠著普羅法（Jurickson Profar）中外野方向的安打打回兩分打點，幫助球隊先馳得點，隨後索拉諾（Donovan Solano）也敲安再送回一分，滿壘時，坎普薩諾（Luis Campusano）掃出清壘的二壘安打，教士攻下6分大局，取得6:0領先，小熊在六、七兩局分別靠著莫雷爾 （Christopher Morel）的兩分砲和戈麥斯 (Yan Gomes)陽春砲追回3分，最終仍以3分差敗給教士。