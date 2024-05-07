快訊

被疑侵吞工程款...淡水裝潢公司員工中13刀慘死 老闆替未成年兒頂罪5萬交保

距離不到3公分...故宮人員遭爆在翠玉白菜旁邊簽文件 庫房還被清潔人員闖入

「見人就砍！」雲南醫院驚傳砍人釀2死23傷 嫌犯持刀對峙畫面曝光

MLB／滑球封鎖老東家小熊 達比修好投奪日美通算第198勝

聯合新聞網／ 綜合報導
達比修有拿下日美通算198勝。 路透
達比修有拿下日美通算198勝。 路透

教士先發投手達比修有今於客場對上老東家小熊，繳出5局被敲3安無失分的好表現，送出5次三振，拿下日職和美職通算的198勝，也幫助球隊以6:3擊敗小熊，達比修有也在賽後表示，滑球是他繳出好投的關鍵。

此戰達比修共丟了28顆滑球，讓對手揮空8次是本季單場最多，他賽後表示，「今天我的投球節奏控制得更好，球速也回來了，我今晚上場後的投球感覺相當好，尤其我對丟滑球充滿信心。」

先前因脖子緊繃曾進到15天傷病名單的達比修有，傷癒復出後，近兩場先發共10局無失分，值得一提的是今天也是他被小熊交易後，再度回到前東家主場先發。

達比修有賽後說他感受到風城球迷滿滿的愛，，「雖然控球還不夠好，但球速和身體狀況比前一場先發時更好。但還要改善自己的四縫線速球，希望下一次登板能把投球數提高到接近100球。我從小熊球迷們那得到溫暖，他們叫我回芝加哥，我也喜愛這座球場，能在再回到這個投手丘登板投球，感覺很棒。」

此戰五局打完兩隊戰成0:0平手，6局上教士先靠著普羅法（Jurickson Profar）中外野方向的安打打回兩分打點，幫助球隊先馳得點，隨後索拉諾（Donovan Solano）也敲安再送回一分，滿壘時，坎普薩諾（Luis Campusano）掃出清壘的二壘安打，教士攻下6分大局，取得6:0領先，小熊在六、七兩局分別靠著莫雷爾 （Christopher Morel）的兩分砲和戈麥斯 (Yan Gomes)陽春砲追回3分，最終仍以3分差敗給教士。

芝加哥

相關新聞

MLB／道奇煙火秀迎布勒復出 大谷夯第11轟各種霸榜越來越狂

道奇隊先發投手布勒（Walker Buehler）今天迎接TJ韌帶置換手術後回歸首戰，隊友用煙火秀歡迎他，包括大谷翔平在...

MLB／知道大谷很有力量 克蕭：但我不知道他有這麼棒

大谷翔平近況火燙，今天面對馬林魚隊之戰再度開砲，本季累積11轟獨居大聯盟全壘打榜領先，隊友克蕭（Clayton Kers...

MLB／隊友化身大谷評論家 奧特曼評這一轟只給「B」

道奇隊今天靠4轟攻下所有分數，終場以6：3擊敗馬林魚隊，大谷翔平敲出兩分砲、本季第11轟，同場開轟的奧特曼（James ...

MLB／各隊高層評比最賺補強不是大谷 今永昇太CP值爆表

此時此刻來看，去年冬天哪筆補強最划算？答案不是道奇隊簽下大谷翔平，小熊隊遞給今永昇太的4年5300萬美元起跳合約，獲得最...

MiLB／林盛恩展現選球能力 新人聯盟單場1安4保送2盜

旅美辛辛那提紅人隊好手林盛恩今年從新人聯盟出發，今天先發出賽展現選球能力，敲出1支安打、選到4次四壞球保送、還跑出2盜，...

MLB／滑球封鎖老東家小熊 達比修好投奪日美通算第198勝

教士先發投手達比修有今於客場對上老東家小熊，繳出5局被敲3安無失分的好表現，送出5次三振，拿下日職和美職通算的198勝，也幫助球隊以6:3擊敗小熊，達比修有也在賽後表示，滑球是他繳出好投的關鍵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。