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MiLB／林盛恩展現選球能力 新人聯盟單場1安4保送2盜

中央社／ 台北7日電
旅美辛辛那提紅人隊好手林盛恩今年從新人聯盟出發，今天先發出賽展現選球能力。 聯合報系資料照
旅美辛辛那提紅人隊好手林盛恩今年從新人聯盟出發，今天先發出賽展現選球能力。 聯合報系資料照

旅美辛辛那提紅人隊好手林盛恩今年從新人聯盟出發，今天先發出賽展現選球能力，敲出1支安打、選到4次四壞球保送、還跑出2盜，球隊終場以7比3擊敗釀酒人隊。

美國職棒新人聯盟賽事紅人隊今天與密爾瓦基釀酒人交手，紅人隊台灣野手林盛恩先發扛4棒、守三壘，林盛恩1局下選到四壞保送上壘，3局下也選到保送上壘、跑出個人本季首盜。

林盛恩是5局下球隊首名上場打者，再獲得四壞保送上壘、盜上二壘，7局下敲出三壘方向安打，8局下再獲得四壞保送。

林盛恩今天展現選球能力，單場選到4次四壞保送，總計1打數敲出1支安打，跑出2次盜壘成功，目前連2場出賽都有敲安，賽後打擊率4成。紅人隊今天團隊敲出10支安打包括1發全壘打、攻勢串聯順利搶勝。

林盛恩 紅人

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