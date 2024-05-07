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MLB／各隊高層評比最賺補強不是大谷 今永昇太CP值爆表

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

此時此刻來看，去年冬天哪筆補強最划算？答案不是道奇隊簽下大谷翔平，小熊隊遞給今永昇太的4年5300萬美元起跳合約，獲得最多球隊高層投票。

大聯盟官網向各隊高層發出這項提問，收到的回覆中，共有9人選擇今永昇太是去年冬天最賺的投資。

今永至今6場先發，繳出5勝0敗、防禦率0.78的鬼神數據，一位美聯球隊高層表示，預期今永無法繼續維持這樣離譜的數據，但他看起來至少可以成為中段輪值投手，而這筆合約花費並不多。

一位美聯高層表示，當時焦點都在山本由伸身上，各隊對今永關注不多，又比山本年長5歲；一位國聯球隊總管提到，比起其他人，今永的合約金額不大，而他的表現已經遠遠超乎市場對他的預期。一位美聯高層則是指出，「這是馬後砲，但我們當時就對他有很正面的評價。」

大谷翔平拿到4票，一位美聯高層給出的理由很簡單，「因為他就是地表最強選手」；同樣把票投給大谷的一位美聯高層則是有些猶豫，「感覺這題回答大谷，有點不太公平。」一位國聯高層也說：「他已經是當今最強打者，而他之後還能投球，如果你有錢，都該做跟道奇一樣的事，簽下大谷根本不需考慮。」

今永昇太 大谷翔平 道奇

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